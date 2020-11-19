Утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия разработана Министерством спорта Российской Федерации с учётом федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Стратегии был согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами Российской Федерации и прошёл широкое общественное обсуждение.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года – важнейший шаг для дальнейшего развития спортивной сферы нашей страны. При разработке Стратегии мы руководствовались тем, что у каждого жителя России должны быть равные возможности заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В результате реализации Стратегии к 2030 году 70% россиян будут заниматься спортом на регулярной основе. Другой ключевой аспект – повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене, совершенствование системы организации и управления спортом высших достижений и подготовки спортивного резерва.

Для достижения поставленных целей в Стратегии определены приоритетные направления, решающие вопросы развития системы здоровьесбережения и физического развития граждан, выявления и сопровождения спортивных талантов, создания комфортной и безопасной среды, цифровой трансформации.

Планируется совершенствовать механизмы взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями, всероссийским спортивными обществами, сектором НКО, субъектами ведомственного и корпоративного спорта.

Определены векторы развития науки и образования, ускоренного внедрения инноваций в подготовку спортивного резерва и спорт высших достижений. Будет продолжено стимулирование инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и государственно-частного партнёрства, привлечение внебюджетных средств. Поставлена задача цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта на основе единой информационной системы.

От имени Министерства спорта хочу выразить признательность всем, кто принимал активное участие в разработке Стратегии-2030, кто направлял свои предложения в Минспорт России. Это спортивные федерации, Общественная палата, научные, образовательные и общественные организации, компании, такие как «Иннопрактика», эксперты и специалисты отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Благодаря совместным усилиям разработан комплексный документ, который является основой дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в России и направлен на достижение национальных целей развития страны.

В Стратегии-2030 сформировано видение России как ведущей мировой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни и активно вовлечены в массовой спорт, с экономически стабильным профессиональным спортом, нулевой терпимостью к допингу, высоким авторитетом на международной спортивной арене».

Отметим, Стратегией определяется ведущая роль государства в развитии спортивной сферы как с точки зрения финансового обеспечения, удовлетворения запросов общества на спортивную инфраструктуру, так и формирования ключевых направлений деятельности, прав и обязанностей основных партнёров государства в этом вопросе – общероссийских общественных организаций, включая спортивные федерации. В соответствии со Стратегией задача Минспорта России заключается в координации деятельности других ведомств и структур, интеграции вопросов развития физической культуры и спорта в смежные отрасли экономики и социальной сферы.

Пресс-служба Минспорта России

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