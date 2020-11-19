Юрий Маневич: «Правильный учет перекрестного субсидирования – важный этап на пути его снижения»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 ноября. – Минэнерго предлагает комплекс мер для решения вопроса перекрестного субсидирования в электроэнергетике. В частности, это сокращение числа потребителей, приравненных к населению, и более эффективная адресная поддержка малоимущих и социально защищаемых категорий потребителей, сообщил Юрий Маневич в ходе обсуждения комитетом Государственной Думы по энергетике тарифного регулирования отрасли.

Заместитель Министра также отметил, что необходимо постепенно снижать объем перекрестного субсидирования, обеспечить прозрачность и справедливость распределения нагрузки от него между категориями бизнеса.

Еще одним важным вопросом для отрасли является формирование долгосрочных тарифов.

«Считаем необходимым обеспечить обязательный переход к установлению цен на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных тарифов с возможностью заключения сетевыми организациями и регионами Российской Федерации соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие и статус таких соглашений как самостоятельной формы государственного регулирования с фиксацией долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на срок не менее 5 лет и сохранением в распоряжении компании всех видов достигнутой экономии», – рассказал Юрий Маневич.

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