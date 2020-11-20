А. Майоров: Необходимо расширять возможности сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

Source: Russia – Council of the Federation

Эксперты обсудили пути решения наиболее острых проблем в этой сфере.

20 ноября 2020 года состоялось заседание секции «Развитие торговли продукцией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» Экспертного совета при профильном Комитете Совета Федерации.

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил, что вопросы развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации находятся на особом контроле у руководства Совета Федерации. «Наш Комитет в последнее время неоднократно проводил парламентские мероприятия по данной тематике, по итогам которых направлялись соответствующие рекомендации в Правительство Российской Федерации, федеральные и региональные органы исполнительной власти, и мы планируем активно продолжать такую работу», — подчеркнул сенатор.

«Тема, которая стала предметом обсуждения членов Экспертного совета при Комитете, чрезвычайно важна для развития малого и среднего предпринимательства на селе. А именно расширение возможности сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Отсутствие налаженного сбыта – это серьезный фактор, сдерживающий в настоящее время развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве», — заявил Алексей Майоров.

При этом, отметил сенатор, фермерам, кооперативам и малому бизнесу важно самим продавать свою продукцию. В таком случае они получают стабильный сбыт продукции, высокую рентабельность для своих предприятий, что помогает им компенсировать более высокую себестоимость продукции, чем у крупных предприятий.

Особенно актуальным парламентарий назвал вопрос поддержки фермеров и сельхозкооперативов в сложившихся в настоящее время в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Алексей Майоров напомнил, что Президент России на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 20 мая 2020 г. обратил особое внимание на необходимость оказать помощь фермерам в реализации их продукции. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на этом совещании было поручено предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Также глава государства обратился к руководителям регионов о принятии мер по организации нестационарной торговли, увеличению количества ярмарок, других торговых пространств в удобных местах и для покупателя, и для продавца.

По словам сенатора, Комитет по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко также обращался по данному вопросу к заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Вице-премьер дала соответствующее поручение федеральным органам исполнительной власти. «Сейчас ведется совместная работа по реализации наших предложений. Кроме того, наш Комитет ранее направлял письмо в адрес руководителей субъектов Российской Федерации с просьбой подготовить совместно с союзами фермеров и сельхозкооперативов предложения по необходимым нормативно-правовым, экономическим и организационным мерам, стимулирующим развитие рыночной и ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями, их кооперативными объединениями и организациями сельхозкооперации», — сказал парламентарий.

«Большинство регионов представило нам информацию по данному вопросу и Комитет в настоящее время проводит ее анализ в целях подготовки эффективных решений по развитию каналов сбыта продукции фермеров и сельхозкооперативов. Одним из таких перспективных направлений может стать торговля на ярмарках, но для этого необходимо обеспечить эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти регионов и фермерами», — сообщил законодатель.

Алексей Майоров отметил, что в секцию Экспертного совета входит представитель города Москвы, в сферу ответственности которого находится ярмарочная торговля. «У нас есть возможность организации прямого взаимодействия фермеров и организаторов городских ярмарок. Это дает возможность на примере нашей столицы выработать положительные практики создания фермерам условий для реализации своей продукции на ярмарках, которые в дальнейшем можно будет распространить на другие регионы», — добавил законодатель.

«Надеюсь, сегодняшнее заседание позволит определить пути решения наиболее острых проблем в сфере сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», — подчеркнул глава Комитета СФ.

В мероприятии приняли участие представители профессионального и экспертного сообщества.

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