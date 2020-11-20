В Калмыкии газ придет еще в 35 поселков и новым потребителям в Элисте

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 ноября 2020, 15:30

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции компании предусмотрены в объеме 1,22 млрд руб. — это в 1,7 раз больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, «Газпром» построит межпоселковые газопроводы для газификации 35 поселков в Городовиковском, Ики-Бурульском, Октябрьском, Приютненском, Сарпинском, Целинном, Черноземельском, Юстинском и Яшалтинском районах. Будет также проведено техническое перевооружение шести газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки газа действующим потребителям и подключить новых. В том числе — в Южном и Центральном районах г. Элисты, где ведется жилищное строительство.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и пяти котельных и предприятий.

«Газпром» и Республика Калмыкия ведут системную работу по газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 84,6%, в том числе в городах — 99,9%, в сельской местности — 64,1%.

В результате реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Калмыкия.

Газификация Республики Калмыкия

уровень газификации Республики Калмыкия по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Калмыкия в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Республики Калмыкия действуют Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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