В России создана Студенческая регбийная лига

Source: Russia Ministry of Sport

Федерация регби России и Российский студенческий спортивный союз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации учредили Ассоциацию «Студенческая регбийная лига».

Планируется, что к 2023 году регбийные команды появятся в 300 российских вузах, регби будут заниматься не менее 10 000 студентов, в крупнейших университетских города будут созданы свои студенческие лиги.

«Организационное объединение студенческого регби, придание его развитию нового импульса и нового статуса, в том числе как резерва сборных России, станут главными задачами Студенческой регбийной лиги, – считает генеральный директор – председатель Правления Федерации регби России Станислав Дружинин. – Для этого существуют все необходимые предпосылки: регбийные команды есть в более чем 70 высших учебных заведениях страны, в 30 вузах Минобороны и МВД России, регулярно проводятся всероссийские турниры, в том числе в рамках Универсиады, есть свои студенческие лиги в Татарстане и Санкт-Петербурге. Необходимо выстроить целостную систему соревнований, привлекать новых игроков, пропагандировать ценности и культуру регби в молодёжной среде».

Как отметил директор Федерации регби России по развитию регби в регионах Глеб Бабкин, который долгие годы занимался организацией студенческого регби, по своему потенциалу российская молодёжь в состоянии показать свой высокий уровень на мировой регбийной арене. «Напомню, что наши юноши и девушки в 2013 году в Казани стали чемпионами Всемирной универсиады, – подчёркивает Глеб Бабкин. – Многие из победителей того турнира стали затем основой наших национальных сборных. На Всемирной универсиаде в Екатеринбурге в 2023 году регби-7 вновь заявлено в программе. Во всём мире студенческое регби является важнейшей частью регбийного мира. Именно через университеты и их выпускников игра постепенно «завоевывала» новые страны. Так происходило и в России: из МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана регби распространилось по всей стране. Не случайно говорят, что нет университета, если нет регби».

Президентом Студенческой регбийной лиги назначен Андрей Хорохорин, мастер спорта по регби, в недавнем прошлом игрок РК «Слава», член сборной России по регби-7, в последние годы работал в ГБОУ ДПО города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт».

Пресс-служба Минспорта России

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