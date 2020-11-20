«Газпром газораспределение Краснодар» ввел в эксплуатацию новый газопровод в Тихорецке

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 ноября 2020, 16:00

В Тихорецке по улице Луговой специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» произвели мероприятия по врезке и пуско-наладке газопровода протяженностью 632 метра.

Новые сети проложены к участкам, которые выделены многодетным семьям города и района. Газопровод обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения более 20 домовладений. Сейчас на улице Луговой идет активное строительство. В Филиал № 3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» уже поступили первые заявки на подключение к новой газовой сети.

Справка

АО «Газпром газораспределение Краснодар» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Является управляющей компанией системы Единого оператора по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям Краснодарского края.

Компания осуществляет газоснабжение более 1,17 млн квартир и домов. Природный газ используют 1179 городов и сельских населенных пунктов.

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