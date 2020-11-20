«Газпром» продолжает обеспечивать сверхплановые поставки газа по «Силе Сибири»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 ноября 2020, 13:00

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Дай Хоуляна.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов текущего и перспективного сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского трубопроводного газа в Китай с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири». Отмечено, что поставки осуществляются надежно, в сверхплановом режиме. В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы, в соответствии с заявками китайской стороны, были выше договорных обязательств. В том числе, 12 ноября суточные поставки достигли рекордного 25-процентного превышения. В соответствии с условиями договора купли-продажи газа, «Газпром» ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году. Был также рассмотрен вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа на 6 млрд куб. м по газопроводу «Сила Сибири» после выхода на плато по действующему контракту.

В ходе встречи обсуждались проекты трубопроводных поставок газа из России в КНР: по газопроводу «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии, по «западному» маршруту и с Дальнего Востока.

Стабильность и гибкость поставок газа имеют важное значение для достижения Китаем экологических целей, предполагающих снижение использования угля промышленными и бытовыми потребителями.

На встрече также шла речь о взаимодействии в сфере подземного хранения газа, газовой электрогенерации, научно-технического сотрудничества, использования газомоторного топлива, развития персонала, стандартизации и сертификации оборудования.

Справка

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту.

В 2016 году подписан Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР.

В декабре 2017 года «Газпром» и CNPC заключили Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

В 2020 году «Газпром» приступил к оценке возможности осуществления поставок газа через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В августе 2020 года подписан Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения, которая будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

Управление информации ПАО «Газпром»

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