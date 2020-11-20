«Газпром трансгаз Екатеринбург» запустил в работу ГРС № 2 после ремонта

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 ноября 2020, 12:30

Работники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» повысили надежность газоснабжения столицы Южного Урала. Во второй декаде ноября, накануне серьезного похолодания, сотрудники Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ № 1 запустили в работу газораспределительную станцию (ГРС) № 2 Челябинска.

Станция была остановлена более чем на месяц из-за крупного ремонта на магистральном газопроводе. По результатам внутритрубного диагностирования, проведенного этим летом, на подводящем к ГРС газ трубопроводе было выявлено несколько очагов повреждений с дефектами типа КРН (коррозионное растрескивание под напряжением).

«Это опасные дефекты, и диагносты обнаружили их в достаточно большом количестве, — отметил заместитель генерального директора по производству ООО „Газпром трансгаз Екатеринбург“ Андрей Саломатин. — Но уральский газовик знаком с КРН, технология ремонта хорошо отработана, поэтому челябинцы с работой справились уcпешно».

В общей сложности ремонтные бригады на газопроводе-отводе к ГРС № 2 Челябинска заменили более полукилометра труб диаметром 700 мм. Все это время областной центр получал голубое топливо через другие газораспределительные станции.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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