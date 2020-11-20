Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное#ГЛОНАСС#Орбитальные группировки20.11.2020 16:34

Гонец и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 20 ноября 2020 года, АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор спутникового оператора Павел Черенков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский. Подписание соглашения состоялось в рамках «Транспортной недели 2020» и прошло с участием директора Департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрия Баканова.

Основной целью соглашения является участие организаций в совместной разработке продуктов и реализации проектов в сфере систем безопасности на транспорте, навигационно-связного обеспечения и мониторинга для подвижных объектов и персональных пользователей. Отдельным направлением является развитие продуктов для сегмента Интернета вещей, продвижение которого реализуется в рамках программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера».

Спутниковая система «Гонец» является единым оператором Госкорпорации «Роскосмос» по системам связи и ретрансляции, включая многофункциональную систему персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», предоставляющую каналы передачи данных в любой точке на карте России. АО «ГЛОНАСС», в свою очередь, является оператором системы экстренного реагирования при авариях ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и различных систем мониторинга. Общество также разрабатывает перспективные решения в области спутниковой навигации для подвижных объектов.

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