Д. Гусев обсудил проблемы транспортной доступности для жителей Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил село Тельвиска Заполярного района.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в раках рабочей поездки в регион посетил село Тельвиска Заполярного района.

Смотрите также

Жители муниципалитета обратились к сенатору с просьбой оказать содействие в решение проблемы транспортного сообщения между селом и городом Нарьян-Маром. Село находится в семи километрах от окружной столицы. Школьники, студенты, рабочие и служащие ежедневно направляются в Нарьян-Мар на учебу и работу.

На встрече с сенатором присутствовали глава администрации Тельвисочного сельсовета Дмитрий Якубович, муниципальные депутаты, представители администрации Заполярного района. Они рассказали о том, что ежегодно в период межсезонья жители вынуждены покупать дорогостоящие билеты для поездки в Нарьян-Мар и обратно на судах частных перевозчиков. У районного муниципального предприятия — Северной транспортной компании нет техники для перевозки пассажиров во время распутицы в осенний и весенний периоды.

Денис Гусев в раках рабочей поездки в регион посетил село Тельвиска Заполярного района

«Мы все понимаем важность регулярного транспортного сообщения между муниципалитетами. Ситуация, при которой жители села стали «заложниками» просто недопустима», — сказал Денис Гусев. Он отметил, что этот вопрос ранее обсуждался с губернатором Ненецкого АО Юрием Бездудным.

Представители администрации Заполярного района Ненецкого АО рассказали, что в бюджете района на 2021 год запланировано приобретение универсального маломерного катера, предназначенного для перевозки пассажиров в межсезонье. «Это позволит исключить повторения подобных ситуаций».

Денис Гусев в раках рабочей поездки в регион посетил село Тельвиска Заполярного района

На встрече с сенатором жители подняли вопрос о необходимости возобновления «замороженного» строительства грунтовой дороги, связывающей Нарьян-Мар и Тельвиску.

Этот вопрос требует активного участия руководства Заполярного района — для проработки с профильным департаментом администрации региона, сказал сенатор. По его мнению, решение проблемы транспортной доступности напрямую связано с улучшением качества жизни сельчан.

MIL OSI