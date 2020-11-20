Коллективный договор АО «Газпром газораспределение Белгород» вошел в число лучших в отрасли

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 ноября 2020, 16:45

Объединенная первичная профсоюзная организация АО «Газпром газораспределение Белгород» заняла второе место среди профсоюзных организаций в эксплуатации газового хозяйства.

Президиум Российского Совета Профсоюза подвел итоги конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе». В конкурсе на звание лучшего претендовало 57 коллективных договоров. В результате профсоюзные организации Группы «Газпром» получили в общей сложности два первых, три вторых, два третьих места.

В коллективном договоре закрепляются социально-экономические взаимные обязательства работодателя и работников: уровень заработной платы, способы и размеры ее индексации, гарантии обеспечения здоровых и безопасных условий труда, вопросы питания, детского оздоровительного отдыха и отдыха работников, дополнительные льготы и гарантии.

«Коллективный договор направлен на обеспечение работников набором дополнительных прав и гарантий, что в свою очередь приводит к наибольшей эффективности трудовой деятельности», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Камолин.

Справка

АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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