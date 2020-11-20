Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил перед участниками мероприятия с видеообращением.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области выступил с видеообращением перед участниками Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера: итоги и перспективы».

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Мероприятие проходит в Вологодском госуниверситете в очном и дистанционном формате. В нем участвуют географы, биологи, экологи из Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской области, Вытегры, Архангельска.

Юрий Воробьев пожелал участникам новых научных открытий и интересных дискуссий.

«Идея конференции возникла в рамках грантового проекта «Вместе по Русскому Северу», реализуемого Русским географическим обществом, Вологодским государственным университетом и правительством области», -рассказал Юрий Воробьев. Он также является председатель Управляющего совета Русского географического общества.

Юрий Воробьев выступил с видеообращением перед участниками Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера: итоги и перспективы»

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Юрий Воробьев выступил с видеообращением перед участниками Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера: итоги и перспективы»

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Юрий Воробьев выступил с видеообращением перед участниками Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера: итоги и перспективы»

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Юрий Воробьев выступил с видеообращением перед участниками Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера: итоги и перспективы»

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«Эти исследования легли в основу многих экспедиций и стали стимулом для развития экологического туризма на территории Русского Севера», — подчеркнул сенатор.

Значение деятельности ученых ВоГУ в изучении Русского Севера отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В ходе пленарного заседания были подведены итоги исследования водных туристских ресурсов водных путей Русского Севера. Экспедиция проходила летом этого года в рамках проекта «Вместе по Русскому Северу: исторические водно-волоковые пути».

В рамках конференции прошел «круглый стол» по проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также ряд тематических секций.

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