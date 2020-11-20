К. Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в РФ А. Хелантерей

Source: Russia – Council of the Federation
Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.
Состоялась встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей.
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Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.
Собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества двух стран.
В ходе беседы было подчеркнуто, что, несмотря на обстоятельства, связанные с непростым периодом в отношениях между Россией и Европейским союзом, двусторонние российско-финляндские связи развиваются в позитивном ключе. Об этом говорит высокая динамика контактов между главами государств и правительств двух стран, руководителями и членами парламентов.
Константин Косачев
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Константин Косачев
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Константин Косачев
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Собеседники выступили за продолжение двустороннего диалога, необходимость открытого обсуждения всех вопросов, включая те, по которым точки зрения не совпадают.
Константин Косачев высказал предложения по расширению межпарламентских контактов, взаимодействия профильных комитетов и групп по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Финляндской Республики.
Антти Хелантеря также выразил надежду на активизацию очных встреч и взаимных обменов после окончания периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса.