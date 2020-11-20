К. Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в РФ А. Хелантерей

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.

Состоялась встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей.

Смотрите также

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.

Собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества двух стран.

В ходе беседы было подчеркнуто, что, несмотря на обстоятельства, связанные с непростым периодом в отношениях между Россией и Европейским союзом, двусторонние российско-финляндские связи развиваются в позитивном ключе. Об этом говорит высокая динамика контактов между главами государств и правительств двух стран, руководителями и членами парламентов.

Константин Косачев

1 из 4

Константин Косачев

2 из 4

Константин Косачев

3 из 4

Константин Косачев

4 из 4

Собеседники выступили за продолжение двустороннего диалога, необходимость открытого обсуждения всех вопросов, включая те, по которым точки зрения не совпадают.

Константин Косачев высказал предложения по расширению межпарламентских контактов, взаимодействия профильных комитетов и групп по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Финляндской Республики.

Антти Хелантеря также выразил надежду на активизацию очных встреч и взаимных обменов после окончания периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

MIL OSI