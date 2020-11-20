Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы вручили школьникам медали Совета Федерации «За проявленное мужество».
Представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области приняли участие в чествовании детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.
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Торжественное мероприятие прошло в резиденции губернатора Челябинской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Юным героям вручены медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и благодарственные письма сенаторов. Среди награжденных школьников — Владимир Каштанов и Виолетта Нуранбекова, спасшие тонувших в водоеме детей, Александр Куркин, Михаил и Екатерина Антроповы, Елизавета Раева, Валерия Шамонина и Полина Новосельцева, принявшие участие в тушении пожаров. Родители награжденных детей также отмечены благодарностями.
М. Павлова и О. Цепкин приняли участие в церемонии награждения детей-героев в Челябинской области
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М. Павлова и О. Цепкин приняли участие в церемонии награждения детей-героев в Челябинской области
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М. Павлова и О. Цепкин приняли участие в церемонии награждения детей-героев в Челябинской области
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М. Павлова и О. Цепкин приняли участие в церемонии награждения детей-героев в Челябинской области
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М. Павлова и О. Цепкин приняли участие в церемонии награждения детей-героев в Челябинской области
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«Поступки юных героев — пример того, что значит в наше время мужество, смелость, воля, самоотверженность и доброта. Для совершения героического поступка не важен возраст, а важна искренняя человечность, бескорыстие и желание приходить на помощь людям. Спасибо родителям за воспитание достойных чести и всеобщего уважения ребят», — сказала Маргарита Павлова.
Как отметил Олег Цепкин, место подвигу в жизни есть всегда. «Важно, что наша многовековая традиция воспитания нравственности, доблести, а также стремление помочь ближнему — эта традиция жива по сей день. Выражаю большую благодарность родителям, за то, что вы воспитали таких детей, которые готовы спасти человека, помочь тем, кто в этом нуждается», — подчеркнул сенатор.
В церемонии награждения также участвовали начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области Александр Ясинский, Герои Российской Федерации Сергей Зяблов и Илья Панфилов.