Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела ноябрьский дистанционный личный прием восьми жителей Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в дистанционном формате. К сенатору обратились восемь заявителей.

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Вопросы, волнующие граждан, касались сферы ЖКХ, деятельности правоохранительных органов, работы адвокатов, порядка оформления опеки в отношении пожилого человека-инвалида, получения медицинской помощи, бесплатной правовой помощи. Также получена инициатива по развитию инновационных технологий и правовому оформлению отношений в сфере ипотечного кредитования. По каждому из обращений будут приняты соответствующие меры.

«Лейтмотив подавляющего большинства обращений граждан – недостаток правовых знаний, особенно незнание собственных прав в той или иной спорной ситуации. И это касается не только данного личного приема жителей Ростовской области. Поэтому, бесспорно, органы государственной власти всех уровней, адвокатские и иные юридические общественные объединения должны наращивать объемы оказания бесплатной правовой помощи во всех регионах», — отметила Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, существенный вклад в решение этой системной проблемы общества должен внести «Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи», разработку которого ведет Министерство юстиции Российской Федерации.

Личные приемы жителей региона и совместные приемы с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти Ирина Рукавишникова проводит в различных муниципальных образованиях Ростовской области ежемесячно.

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