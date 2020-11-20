ООО «Газпром межрегионгаз Курган» возглавил новый генеральный директор

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 ноября 2020, 16:40Решением совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Курган» избран Дмитрий Осетров.Новый руководитель приступил к исполнению служебных обязанностей.

Справка

Осетров Дмитрий Николаевич родился 7 ноября 1964 года в Москве. В 1987 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

С января 1992 по декабрь 2016 — адвокат коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», адвокатская контора № 18, Москва.

С января 2017 по апрель 2019 — заместитель генерального директора по имущественным и организационно-правовым вопросам АО «Российские ипподромы», Москва.

С мая 2019 по ноябрь 2020 — первый заместитель генерального директора, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», Назрань.

С ноября 2020 года — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Курган», Курган.

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