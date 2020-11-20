О вручении Послом/Постпредом Беларуси А.Дапкюнасом полномочий Исполнительному секретарю ПК ОДВЗЯИ

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20 ноября 2020 г.



20 ноября 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Беларусь при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас вручил полномочия Исполнительному секретарю Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

В ходе беседы с руководителем секретариата комиссии А.Дапкюнас подчеркнул важность работы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ для сохранения международного мира и безопасности, а также подтвердил последовательную поддержку Беларусью процесса универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его скорейшего вступления в силу.

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