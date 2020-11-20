О встрече Посла Беларуси А.Молчана с Вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20 ноября 2020 г.



19 ноября 2020 г. по инициативе венесуэльской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с Вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части Совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом.

На переговорах присутствовал также заместитель Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль.

В рамках встречи детально обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, намечены первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия.

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