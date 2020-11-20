О. Мельниченко: Обеспечение безопасности страны требует комплексного подхода, в том числе в сферах просвещения, агитации и распространения информации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Законодательного Собрания Пензенской области.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области выступил на заседании Законодательного Собрания Пензенской области с информацией об основных положениях внесенных в Государственную Думу законопроектов, направленных на укрепление национальной безопасности.

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Группой сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 18 ноября 2020 года были внесены несколько законопроектов в целях обеспечения безопасности страны, в том числе в сферах просвещения, организации выборов, деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности в России, рассказал Олег Мельниченко. Сенатор является одним из авторов внесенных законопроектов.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» направлен на регулирование просветительской деятельности, отметил сенатор. «В настоящее время просветительская деятельность не урегулирована нормами законодательства. Это создает предпосылки для различных злоупотреблений. Особенно опасно распространение среди молодёжи информации антироссийской направленности. Поэтому в законопроекте дается определение просветительской деятельности и устанавливаются основные правила ее осуществления».

Парламентарий обратил внимание на важность предлагаемого законопроектом запрета на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, национальной или религиозной розни, искажения исторической информации, пропаганды противоправных действий.

«Принятие закона позволит не только поставить барьер злоупотреблениям, но также стимулировать образовательные и общественные организации к распространению знаний, популяризации культурных ценностей, формированию у людей ответственной гражданской позиции», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Другим законопроектом, отметил сенатор, предлагается уточнить норму, согласно которой иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Действие этого запрета предлагается распространить на незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Еще один законопроект, сообщил парламентарий, касается установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности и разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической жизни страны.

Положениями проекта предусматривается установление уведомительного порядка учета общественных объединений, функционирующих на территории России без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.

Сенатор пояснил, что аналогичный механизм учета предлагается ввести для физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории нашей страны.

Олег Мельниченко отметил своевременность и необходимость предлагаемых изменений. Он призвал депутатов Законодательного Собрания провести в области информационную работу по проблемным вопросам, на регулирование которых направлены данные законопроекты.

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