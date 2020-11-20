О переговорах Посла Беларуси П.Утюпина с заместителем Премьер-министра Казахстана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20 ноября 2020 г.



20 ноября 2020 г. состоялись переговоры в формате видеосвязи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина с заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

В ходе беседы обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая возможные сроки и формат проведения Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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