После вмешательства прокуратуры Москвы восстановлены права 95-летней жительницы столицы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Москвы провела проверку по заявлению 95-летней жительницы столицы о нарушении пенсионных прав.

В ходе проверки установлено, что москвичка является получателем страховой пенсии по старости, ежемесячной денежной выплаты и региональной социальной доплаты. Денежные средства поступали на ее расчетный счет в банке.

При этом в связи с поступлением из органов социальной защиты населения информации о смерти заявительницы в 2008 году банком осуществлен возврат начисленной ей в июле 2020 года пенсии в Пенсионный Фонд России, а всех накоплений, находящихся на ее расчетном счету, в бюджет города.

Однако прокуратура выявила, что органами социальной защиты населения проверка достоверности сведений о смерти пенсионерки не проводилась. Это повлекло прекращение выплаты ей региональной социальной доплаты, страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты, незаконное списание с ее счета денежных накоплений в размере более 150 тыс. рублей. Пожилая женщина на несколько месяцев лишилась средств к существованию, что усугубило ее материальное положение и создало угрозу жизни.

Прокуратурой города Москвы руководителю департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры города денежные накопления возвращены заявительнице, начисление положенных ей социальных выплат возобновлено.

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