Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 года.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в очередном заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программ развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 года.

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Основным вопросом повестки заседание стало обсуждение итогов реализации в 2019 г. Федеральной программы и действующих подпрограмм по развитию селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы в Российской Федерации.

Согласно представленным материалам заседания, в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» в 2019 г. было произведено и реализовано около 2 000 тонн семян картофеля отечественной селекции, что составило все порядка 1,5 проц. в общем объеме внутреннего потребления семенного картофеля категории элита.

Во исполнение подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» организовано семеноводства родительских гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.

В своем выступлении Сергей Митин отметил, что Совет Федерации и Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию уделяют особое внимание контролю за реализацией комплекса первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства.

Сенатор обратил внимание участников заседания, что, несмотря на реализуемые Правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами меры, выводимые новые сорта, доля используемого посадочного материала зарубежной селекции продолжает расти.

«По имеющимся данным о доле семян иностранной селекции в общем объеме высеянных сельскохозяйственных культур, представленным Минсельхозом России, наблюдается отрицательная динамика. Доля семян картофеля иностранной селекции в высеве с 2015 по 2019 годы увеличилась с 49,58 до 59 процентов. Еще более сложной остается ситуация с семенами сахарной свеклы — доля семян иностранной селекции выросла с 82 до 98 процентов», – проинформировал парламентарий.

Сергей Митин считает, что эффективность реализации продпрограмм Федеральной научно-технической программы требует дополнительного обсуждения, а результаты проводимой государственной политики в области семеноводства – особого внимания со стороны Правительства.

Также в ходе заседания члены Совета обсудили новые проекты подпрограмм «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур в Российской Федерации» и «Развитие виноградарства, включая питомниководство».

Заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программ развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 года прошло под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максима Увайдова. В заседании приняли участие вице-президент РАН Ирина Донник, Директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства высшего образования и науки России Вугар Багиров.

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