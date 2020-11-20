Саммит АТЭС

Source: President of Russia – Kremlin

Встреча прошла в режиме видеоконференции под председательством Премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина. Центральная тема саммита – пути преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия в рамках АТЭС, в том числе вопросы обеспечения свободной торговли и наращивания объёма инвестиций.

В ходе встречи приняты Куала-Лумпурская декларация 2020 года и заявление лидеров о Путраджайских ориентирах развития АТЭС до 2040 года.

* * *

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы присоединиться к позитивным оценкам работы, проделанной Малайзией в текущем году в качестве председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Спасибо Вам, уважаемый господин Председатель.

Смотрите также

Важно, что несмотря на известные сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, взаимодействие в АТЭС поступательно развивалось, и это подтверждает насыщенная и весьма содержательная повестка дня, обсуждаемая нами на сегодняшнем саммите.

Безусловно, приоритетный вопрос – объединение усилий в борьбе с коронавирусом, о чем господин Председатель только что и сказал. И России есть что предложить нашим партнерам и друзьям. В этой сфере нами накоплен солидный научный и клинический, уже и клинический опыт. Хочу напомнить, в России созданы и зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ещё одна, третья вакцина – на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах.

Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем.

Мы видим, что пандемия привела к действительно серьёзным проблемам в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Число заболевших коронавирусом в АТР превысило 26 миллионов, а в мире в целом – 56 миллионов, по данным ВОЗ. Инфекция и её осложнения уносят всё больше и больше жизней.

Тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц – руководитель МВФ уже сказала об этом – за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.

По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5 процента. У нас, в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента. Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. Происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке.

Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и ещё более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации.

Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнёрами по АТЭС. В частности, ещё весной этого года мы предложили создать так называемые «зелёные коридоры», свободные от ограничений и санкций, в первую очередь в отношении поставок продовольствия и медикаментов. И конечно, главным образом речь идет о тех странах, которые в этом особенно нуждаются. Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы не только облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли, о чем практически каждый из выступавших здесь коллег говорил.

На наш взгляд, всё более актуальным становится взаимодействие государств Азиатско-Тихоокеанского региона, как уже тоже было неоднократно сказано сегодня, в цифровой области. Имею в виду широкое внедрение информационных технологий для бесперебойного функционирования систем государственного управления, городского хозяйства, дистанционного оказания образовательных, социальных и медицинских услуг, предоставления этих услуг малому и среднему бизнесу, доступа их к рынкам и капиталам.

Полагаем целесообразным также подумать о налаживании в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере. Это чрезвычайно важно в связи с ростом цифровой экономики. По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно шесть триллионов долларов.

Согласен с тем, что прозвучало сегодня во многих выступлениях лидеров, а именно: одной из главных задач деятельности АТЭС является формирование на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества в интересах обеспечения благополучия граждан всех наших стран. Поэтому мы, естественно, поддерживаем согласованный проект заявления нашего саммита о долгосрочных ориентирах развития АТЭС до 2040 года.

При этом полагаем, что для достижения намеченных на перспективу амбициозных целей важно и далее выстраивать взаимодействие на базе основополагающих принципов Устава ООН, а это суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение права народов на собственную модель развития. Необходимо вовлекать в сотрудничество не только все экономики региона, но и интеграционные объединения.

Сегодня сама жизнь диктует необходимость сопряжения их потенциалов в целях преодоления широкого спектра вызовов и реализации масштабных трансграничных проектов. Как раз на это и направлена выдвинутая Россией инициатива создания Большого Евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия.

Подчеркну, российская сторона настроена на совместную работу со всеми партнёрами по форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, будем оказывать активное содействие Новой Зеландии, которая принимает председательство в форуме АТЭС в следующем году. Мы желаем нашим партнерам в Новой Зеландии успехов.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.

MIL OSI