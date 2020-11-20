Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, Глава МЧС Евгений Зиничев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр финансов Антон Силуанов, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, командующий российским миротворческим контингентом в зоне нагорно-карабахского конфликта, заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я собрал вас сегодня, для того чтобы еще раз вернуться к ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Для нас, для России, конфликты подобного рода, их урегулирование представляет особую ценность, имеют особое значение, играют особую роль. Для нас это не пустые слова. Имею в виду, что в самой России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Нас связывают с этим республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех. Это очень важно и с экономической точки зрения.

Все мы хорошо знаем, что нас с этими республиками связывают особые отношения. Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость. Не буду перечислять все составляющие этого чрезвычайно важного направления на треке СНГ.

Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьёзно пострадавшего от боевых действий.

Для решения имеющихся проблем создаётся Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Знаю, что с учётом стоящих перед Центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения.

Пользуясь случаем, хочу отметить чёткую и слаженную работу российских миротворцев. Оперативно проведённое разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развёртывание наших миротворческих сил – остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась.

Кроме того, российские военнослужащие сопровождают беженцев, приводят в нормальное, безопасное состояние жилые здания, дороги, социальные объекты. Обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами.

Подчеркну особо: все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Мы сопереживаем всем, кто попал в беду.

Вы знаете, что я нахожусь в постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. И мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время и в Армению, и в Азербайджан будет направлена российская межведомственная делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Её задача – рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трёхстороннего Заявления от 9 ноября. Включая, конечно же, и гуманитарную проблематику. Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьёзно продвинуться на этих направлениях.

Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы благодаря нашим миротворцам создана. Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены, а поле для усилий на этом направлении самое обширное.

Лидирующая роль здесь принадлежит сейчас, конечно, Международному комитету Красного Креста. Его Президент Петер Маурер два дня назад побывал в Москве и подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, конечно, тоже, полагаясь при этом на поддержку России и наших миротворцев.

Считаю важным, чтобы этому примеру последовали представители других международных структур, таких, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию.

На последующих этапах, когда мы вплотную подойдём к постконфликтному восстановлению, свою позитивную роль должна будет сыграть и Программа ООН по развитию.

Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребованно подключение ЮНЕСКО.

Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов.

У МИДа России имеются поручения по активной работе на всех этих направлениях. Ожидаем получения в ближайшее время весомых результатов.

Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на политическое урегулирование на надежное, долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахской проблемы. На такой основе будем и далее выстраивать наше взаимодействие с партнёрами по Минской группе ОБСЕ.

Я уже давал оценку нашим общим усилиям. Надеюсь, что наша работа продолжится.

Давайте приступим к докладам. Сначала хотел бы вас выслушать. Потом на этой базе договоримся о наших следующих шагах.

Пожалуйста, Сергей Кужугетович.

Продолжение следует.

MIL OSI