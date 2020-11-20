Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Звездный городок20.11.2020 15:41

Состоялась встреча с жителями ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области

Сегодня, 20 ноября 2020 года, в рамках работы с территориями «присутствия» Госкорпорации «Роскосмос» представители Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и работе с регионами приняли участие совместно с главой администрации закрытого административно-территориального образования г.о. Звездный городок Московской области в обсуждении актуальных вопросов с жителями городского округа.

Встреча прошла в онлайн-формате, жители Звездного городка задали волнующие их вопросы.

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