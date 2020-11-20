С. Горняков провел мониторинг аптек в Волгограде на предмет наличия противовирусных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор такжепринял участие в добровольческой акции «С заботой о старшем поколении».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе работы в регионе провел мониторинг наличия жизненно важных препаратов в аптеках Волгограда.

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Сенатор посетил один из аптечных складов, куда недавно поступила партия препаратов, которые применяются для лечения от коронавирусной инфекции.

По словам парламентария, эти лекарства назначаются согласно алгоритмам лечения пациентов в амбулаторных условиях на основании временных методических рекомендаций, изданных Министерством здравоохранения РФ. Препараты разных групп: противовирусные, антикоагулянты, антибактериальные препараты и бронхолитики. Лекарства закуплены на средства регионального бюджета и доставляются бесплатно жителям, которые проходят лечение амбулаторно, отметил Сергей Горняков.

«Ситуация непростая, но в регионе проводится большая работа по борьбе с пандемией. По решению губернатора все жители области с диагнозом коронавирус, которые переносят заболевание в легкой форме и лечатся в амбулаторных условиях, получают необходимые препараты бесплатно. Причем их доставляют на дом волонтеры», — рассказал сенатор.

Он сообщил, что ранее поступала информация о дефиците лекарств в аптеках, но сейчас эту ситуацию удалось переломить. «Упрощена маркировка лекарственных препаратов, на складах лекарства есть. Мы сегодня в этом убедились», — подчеркнул парламентарий.

В рамках работы в регионе Сергей Горняков также принял участие в добровольческой акции «С заботой о старшем поколении». Сенатор совместно с добровольцами волонтерского центра доставил лекарства на несколько адресов волгоградцам, проходящим амбулаторное лечение.

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