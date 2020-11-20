С. Митин: Мы предлагаем усовершенствовать законодательные нормы по осуществлению прибрежного рыболовства

Source: Russia – Council of the Federation

Внесен законопроект, устанавливающий виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области в составе группы разработчиков внес на рассмотрение депутатов Государственной Думы законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства».

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Как пояснил сенатор, проектом федерального закона предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства.

По его словам, в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 1 и частью 5 статьи 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» прибрежное рыболовство предусматривает, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты страны и иные места выгрузки. Таким образом, в настоящее время на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства допускается транспортировать, хранить и выгружать уловы водных биологических ресурсов в свежем, живом и охлажденном виде, уточнил парламентарий.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» изготовление пищевых продуктов, материалов и изделии следует осуществлять в соответствии с технической документацией при соблюдении требований, установленных в соответствии с национальным законодательством. Охлажденная рыба должна соответствовать требованиям ГОСТа и быть изготовлена по технологическим инструкциям с соблюдением требований технических регламентов, при заготовке охлажденной рыбы продолжительность хранения рыбы-сырца с момента ее подъема на палубу до разделки не должна превышать 2–5 часов.

«Особенности некоторых рыбохозяйственных бассейнов, например, Северного, не позволяют осуществлять прибрежное рыболовство вблизи морских портов и пунктов выгрузки рыбной продукции. Прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна. Ведь переход в одну сторону составляет до двух суток», — отметил Сергей Митин.

«Таким образом, доставка в морские порты некоторых видов водных биологических ресурсов, не прошедших первичную обработку, влечет за собой нарушение технической документации. Первичная обработка улова водных биоресурсов в кратчайшие сроки после вылова на судах прибрежного флота в море гарантируют выработку охлажденной рыбы высокого качества с сохранением ее пищевой и биологической ценности. Однако в настоящее время контролирующие органы не дают возможность производить даже первичную обработку уловов на борту судна, осваивающего прибрежную квоту, как не предусмотренную Законом о рыболовстве», — отметил парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что в соответствии со статьей 8.17 КоАП РФ нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне России или открытом море влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.

Сергей Митин подчеркнул, что сложившаяся ситуация вынуждает рыбопромысловые компании отказываться от осуществления прибрежного рыболовства. «Это неизбежно негативно влияет на полномасштабную загрузку прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем, ставит под угрозу выполнение задачи по освоению выделенных объемов квот добычи водных биологических ресурсов в рамках прибрежного рыболовства, нивелирует вклад прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности страны. Наш законопроект призван эту ситуацию изменить».

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