Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#ДЗЗ20.11.2020 12:50

ТЕРРА ТЕХ представил цифровые решения для мониторинга дорожной инфраструктуры

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в ходе XIV-й Международной выставки «Транспорт России» представило информационно-аналитические решения для дорожной отрасли. Цифровые космические сервисы на базе геопространственных данных и ведущих цифровых технологий предназначены для комплексного мониторинга всех стадий строительства и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры.

На стенде специалисты ТЕРРА ТЕХ, коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли, также демонстрируют возможности платформы виртуальной реальности ATLAS VR. Она позволяет создавать цифровые копии федеральных трасс, автодорог, аэропортов, вокзалов и других инфраструктурных объектов, воспроизводить в 3D процессы строительства и реконструкции, презентовать перспективные проекты в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Масштаб государственных проектов в сфере транспорта и дорожного строительства сегодня требует развития интегрированных технологий мониторинга и управления строительными проектами, способных снизить затраты и время на возведение объектов, улучшить контроль за их возведением с учетом принятого на государственном уровне решения о переходе к цифровому строительству к 2024 году.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Оперативная аналитика на основе космических снимков в сочетании с VR-отображением являются наиболее информативным материалом для быстрого понимания руководителями разных уровней ситуации на строящихся объектах, особенно удаленных и труднодоступных. И что немаловажно, это позволяет снизить издержки на их посещение и сократить количество очных инспекций, наблюдая объекты удаленно. Мы предоставляем надзорным органам и менеджменту компаний дополнительные цифровые инструменты для ведения строительного контроля. Аналитика по всем объектам заказчика, генерируемая с использованием нейросетей, всегда доступна руководству на едином геопортале».

Разрабатываемые ТЕРРА ТЕХ геосервисы могут стать эффективными инструментами для организации удаленного мониторинга предприятиями своих территорий, активов и ресурсов в контексте реализации Транспортной стратегии РФ до 2035 года, нацпроекта «БКАД» («Безопасные и качественные автомобильные дороги»), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и в целом цифровой трансформации строительного комплекса.

Подробнее о возможностях геоинформационных технологий для качественного улучшения бизнес-процессов в сфере управления строительными проектами специалисты «ТЕРРА ТЕХ» расскажут 3 декабря 2020 года на открытом вебинаре «Космические технологии для мониторинга строительства объектов дорожной инфраструктуры». К участию приглашаются руководители и специалисты предприятий, реализующих проекты по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

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