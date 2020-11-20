Т. Кусайко: Дополнительный автотранспорт позволит мурманским медикам оперативно оказывать помощь детям

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в оказании помощи работникам Мурманской городской детской поликлиники.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в оказании помощи мурманским медикам.

Смотрите также

Переданные для этого финансовые средства будут использованы для решения вопроса с автотранспортом для медицинских работников Мурманской городской детской поликлиники № 1.

Как подчеркнула Татьяна Кусайко, в настоящее время медицинские работники испытывают серьезную нагрузку. «С началом пандемии изменились условия работы поликлиники, появились новые задачи и проблемы. Сложилась непростая ситуация с автотранспортом. Помимо осмотров больных на дому, необходим автотранспорт для доставки сотрудников, проводящих заборы анализов на COVID-19 на дому», — пояснила парламентарий.

По ее словам, дополнительный автотранспорт позволит медикам оперативно оказывать помощь детям.

Главный врач учреждения Екатерина Сулима рассказала, что детей, нуждающихся в посещении с целью проведения забора анализа на COVID-19, в некоторые дни составляло более 320 человек. «Для решения этой проблемы распоряжением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был выделен автротранспорт из автобазы регионального правительства. Узнав о сложившейся ситуации, Татьяна Кусайко приняла решение об участии в оказании мурманским медикам финансовой помощи, которая будет использована для заключения договора на дополнительное транспортное обслуживание», — добавила она. Екатерина Сулима выразила признательность сенатору за поддержку медработников.

Татьяна Кусайко приняла участие в оказании помощи работникам Мурманской городской детской поликлиники

«Учитывая, что врач поликлиники может посетить всего несколько пациентов, при этом количество обращений выросло в разы, транспорт в сложившихся условиях крайне необходим», — заметила Татьяна Кусайко. Мобильность медработника возрастет, а значит, гораздо большее количество пациентов сможет оперативно получить помощь, сказала она.

«К тому же, автотранспорт может использоваться для доставки врачей на работу и домой после смены. Нагрузка на медработников сейчас колоссальная, у многих нет личных автомобилей, и им приходится пользоваться общественным транспортом. А это не только трата времени и дополнительная усталость, но и повышенный риск заражения», — пояснила сенатор.

Она выразила признательность медработникам за самоотверженный труд, за готовность круглосуточно работать и спасать жизни людей, рискуя собственными здоровьем и жизнью. «Надеюсь, что мы сможем преодолеть эпидемиологический кризис, но пока необходимо объединять усилия всего общества. Только вместе мы сможем справиться с пандемией», — заключила парламентарий.

MIL OSI