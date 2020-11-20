Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на научно-практической конференции «Экспорт образования как основа экономического развития Российской Федерации: российский и международный опыт».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в научно-практической конференции «Экспорт образования как основа экономического развития Российской Федерации: российский и международный опыт».

Смотрите также

Цель мероприятия, которое организовано Министерством науки и высшего образования РФ и Российским университетом дружбы народов, — обсуждение лучших практик привлечения иностранных студентов на обучение в вузы РФ, обеспечения их обучения и пребывания, а также разработка предложений по их распространению.

Выступая в режиме видеосвязи на открытии конференции, Константин Косачев приветствовал ее участников и организаторов. По словам парламентария, особые условия проведения мероприятия подсказывают новые акценты в обсуждении проблематики экспорта российского образования. «Пандемия COVID-19 может стать возможностью, а не угрозой для нашей образовательной работы вовне, если мы правильно проанализируем актуальные тренды и сделаем необходимые практические выводы».

Константин Косачев отметил, что программы онлайн-обучения, к развитию которых побуждает ситуация, вполне могут стать «коньком» российских вузов и обеспечить им дополнительное внимание абитуриентов — при должном техническом обеспечении. Это означает, среди прочего, овладение совершенно новыми практиками, например, в сфере Интернет-маркетинга и других смежных областях, сказал сенатор.

«Федеральный проект «Экспорт образования» работает и приносит результаты. За 10 лет количество иностранных студентов в России удвоилось, и это приближает нас к программной цели довести к 2024 году численность иностранных граждан, обучающихся в нашей высшей школе, до 425 тысяч человек», — сообщил парламентарий.

По словам Константина Косачева, иностранные студенты – это также потенциальные кадры для российской экономики, для совместных проектов с другими странами.

При этом, считает сенатор, количество студентов – не самоцель. Важный момент – не потерять в количестве качество. «В мире началась настоящая борьба за квалифицированные кадры, причем уже со студенческой скамьи. Тенденции нового времени – в эту конкуренцию включились уже страны вторых и третьих эшелонов, а не только старые и новые гиганты и лидеры в сфере образования», — сказал законодатель.

«Российские парламентарии стараются быть в курсе всех новых веяний в мировом образовательном процессе и готовы по мере возможностей обеспечить необходимую законодательную поддержку всем хорошим начинаниям», — подчеркнул Константин Косачев.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, представители федеральных органов государственной власти, руководители вузов, эксперты.

MIL OSI