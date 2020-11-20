Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша20.11.2020 17:37

Центр Келдыша на конференции «MIST: Aerospace – III – 2020»

Центр Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принял участие в конференции «MIST: Aerospace — 2020: Передовые технологии в аэрокосмической отрасли, машиностроении и автоматизации», которая проходит с 20 по 21 ноября 2020 года в Красноярске. Научным сотрудником Еленой Высотиной был представлена работа на тему: «Формирование чувствительных элементов высокотемпературных датчиков давления из легированного поликристаллического алмаза».

В работе отражена актуальность использования в чувствительных элементах функциональных слоев из поликристаллического алмаза при создании датчиков давления для аэрокосмической отрасли, работающих в особо жестких условиях. Представлены материалы по разработке и исследованию чувствительного элемента, изготовленного с использованием тензометрической схемы из поликристаллического алмаза, легированного бором.

Применение алмазных поликристаллических пленок в качестве функциональных слоев в чувствительных элементах позволит значительно расширить температурный диапазон эксплуатации датчиков давления, увеличить точность измерений, обеспечить долговременную стабильность, а также радиационную и химическую стойкость.

MIL OSI