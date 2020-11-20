21 ноября Президент России примет участие в саммите «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Саммит пройдёт под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.

Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

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