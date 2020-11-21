О ситуации в Приморском крае

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

С 23-40 18 ноября до 17-00 20 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег), по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»; филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока).

22 ноября по состоянию на 13-00 отключены: ВЛ 220 кВ – 3; ВЛ 110 кВ – 8; ВЛ 35 кВ – 3; ВЛ 6-10 кВ – 76; ПС 110 кВ – 7; ПС 35 кВ – 6; ТП 6-10 кВ – 887.

В сложившейся ситуации 21 ноября в 01-17 действием дистанционной защиты отключилась ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка с неуспешным автоматическим повторным включением. В 02-31 на ПС 110 кВ Западная при включении выключателя ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка действием защит отключились ВЛ 110 кВ Западная – Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7.

21 ноября в 05-41 отключилась ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево тяговая действием токовой защиты нулевой последовательности с неуспешным автоматическим повторным включением. На ПС 110 кВ М отключилась ВЛ 110 кВ М – Реттиховка действием токовой защиты нулевой последовательности. Обесточена ПС 110 кВ Реттиховка.

Суммарно без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 186 400 человек).

От резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных. Без теплоснабжения остается около 18 000 человек.

Был зафиксирован сбой в движении 30 пригородных, 7 пассажирских и 57 грузовых поездов. 28 пригородных поездов отменено.

Температура наружного воздуха -1ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 65 бригад в составе 215 человек и 85 единиц специальной техники.

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