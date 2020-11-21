О ходе восстановления энергоснабжения в Приморском крае

Source: Russia Ministry of Energy

В Приморском крае восстановлено энергоснабжение 80 тысяч человек, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения еще 106 300 человек.

С 20-40 18 ноября до 17-00 20 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег), по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»; филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока).

От резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных. Без теплоснабжения остается около 18 000 человек.

Температура наружного воздуха -1ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 67 бригад (215 специалистов и 85 единиц специальной техники).

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

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