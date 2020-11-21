Прокурорами продолжена системная работа по пресечению нарушений при реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов, обеспечивается защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, сохранность бюджетных средств.

Так, по заявлению прокурора в Липецкой области судом восстановлены права несовершеннолетнего на обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом (национальный проект «Здравоохранение»).

В Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по иску прокуратуры суд обязал привести в эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения.

По требованию прокуратуры завершено обустройство общественной территории в Каменском городском поселении Ивановской области (национальный проект «Жилье и городская среда»).

В Нижегородской области по представлению прокурора проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство детского сада, очистного сооружения и канализационного коллектора, в Республике Коми – организованы закупочные процедуры по строительству дороги к возводимому детскому саду (национальный проект «Демография»).

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