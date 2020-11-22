О нарушении энергоснабжения в Приморском крае

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

С 20-40 18 ноября до 17-00 20 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег), по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»; филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока).

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 39 населенных пунктах, в том числе городах Владивосток и Артем (около 111 400 человек). Суммарная мощность отключенных потребителей – 104,14 МВт.

От резервных источников электроснабжения запитаны 76 котельных. Без теплоснабжения остается около 49 700 человек.

Температура наружного воздуха -4ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечена 61 бригада (253 специалиста и 117 единиц специальной техники).

MIL OSI