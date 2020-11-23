В Астрахани возбуждено уголовное дело о хищении газа

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
23 ноября 2020, 16:30
В ходе проверки в Ленинском районе Астрахани сотрудниками компании «Газпром межрегионгаз Астрахань» совместно с представителями правоохранительных органов была обнаружена незаконная врезка в газопровод подпольного цеха по копчению несертифицированной рыбной продукции. На место была вызвана аварийная бригада газораспределительной организации для незамедлительного отключения газа на вводе с применением заглушки. Все действия газовиков и правоохранительных органов сопровождались фото- и видеофиксацией.
По факту проверки на основании заявления «Газпром межрегионгаз Астрахань» в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по факту хищения газа по п. «б» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ. Сумма материального ущерба составила 3,9 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела было также установлено, что незаконная врезка стальных труб в газопровод низкого давления была осуществлена с нарушением целостности распределительной сети, на основании чего УМВД России по Астраханской области в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 с. 215.3 Уголовного Кодекса РФ. Виновному лицу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Справка
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Астраханской области.
Последние новости по теме