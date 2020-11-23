В Дагестане по постановлению прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Республики Дагестан проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушения требований природоохранного законодательства.

В 2019 году в целях избежания уплаты штрафа директор организации передал помощнику судьи Каспийского городского суда взятку в размере 50 тыс. рублей за вынесение судьей незаконного решения об отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

В связи с этим прокуратурой республики в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 29 г. Каспийска общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело о получении взятки, возбужденное в отношении помощника судьи, находится на стадии расследования.

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