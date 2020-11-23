В ООО «Газпром трансгаз Уфа» в онлайн формате стартовала программа «Три магистрали успеха»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 ноября 2020, 16:20

23 ноября в ООО «Газпром трансгаз Уфа» стартовал первый модуль адаптационно-образовательной программы «Три магистрали успеха» для молодых специалистов, трудоустроенных в 2020 году. В связи с введенными ограничениями на проведение массовых мероприятий встреча переместилась в онлайн пространство. Слушателей ждет неделя продуктивного общения, обмена опытом и новых знаний.

«Ваша задача в ближайшей перспективе — принять от старшего поколения газовиков, ваших наставников, многолетний уникальный опыт эксплуатации производственных объектов и оборудования. И на этом прочном фундаменте создать собственную историю успеха, приумножить интеллектуальный потенциал предприятия новыми решениями и идеями, — отметил в своем приветственном обращении заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО „Газпром трансгаз Уфа“ Дмитрий Пономарев. — Мы будем ждать от вас и креативных идей, и нестандартных подходов, и энергичности, в общем, всего, что должно быть характерно для молодых активных людей».

Первый день онлайн встречи посвящен истории компании, обзору учебных курсов, основам рационализаторской и изобретательской деятельности, а также направлениям деятельности профсоюзной организации предприятия. Далее руководители профильных подразделений и опытные работники поделятся с молодыми специалистами информацией о работе Учебно-производственного центра, экономике предприятия, основных положениях Коллективного договора и кадровой политике компании, перспективных методах диагностики оборудования. Важным дополнением к теоретическому курсу станут семинары-практикумы, посвященные успешной работе в команде.

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Уфа» трудятся более 130 молодых специалистов, 38 выпускников ведущих технических вузов и ссузов республики приняты на предприятие в текущем году. За последнее десятилетие около 900 молодых специалистов трудоустроены в филиалы, расположенные в районах Республики Башкортостан.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

Последние новости по теме

MIL OSI