В СФ прошло совещание по вопросам устойчивого развития сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В настоящее время Комитет работает над подготовкой Председателю СФ доклада о результатах исполнения резолюции, принятой по итогам встречи с тружениками социальной сферы села.

В Совете Федерации прошло совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросам устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие провела заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

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Сенатор отметила, что совещание проходит по итогам встречи Председателя СФ с тружениками социальной сферы села на тему «Комплексное развитие сельских территорий, развитие агротуризма». Она напомнила, что в мероприятии, которое состоялось в марте текущего года, приняли участие более 270 человек из 77 регионов, а также представители федеральных органов государственной власти. Было получено около 20 обращений от участников по разным вопросам, которые волнуют тружеников социальной сферы села.

В ходе совещания была заслушана информация представителей министерств и субъектов Российской Федерации о ходе выполнения рекомендаций по итогам встречи.

Вопрос о развитии сельского туризма (агротуризма) актуален не только для отдыха граждан, но и для решения ряда социальных проблем: повышения качества жизни на селе, создания новых рабочих мест, роста привлекательности сельской жизни для молодежи

В рамках заседания был также рассмотрен вопрос о развитии сельского туризма (агротуризма). По словам Елены Зленко, этот вопрос актуален не только для отдыха граждан, но и для решения ряда социальных проблем: повышения качества жизни на селе, создания новых рабочих мест, роста привлекательности сельской жизни для молодежи, развития малого и среднего предпринимательства на селе, производства экологически чистой пищевой продукции. «И, как следствие, — для развития сельского хозяйства в целом», — подчеркнула парламентарий.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Сергей Михайлов

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Дина Оюн

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края заместитель Министра культуры Ольга Ярилова, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.

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