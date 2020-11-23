«Газпром межрегионгаз Киров» пресекает несанкционированный отбор газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 ноября 2020, 18:00

За десять месяцев 2020 года специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Киров» выявили 19 случаев несанкционированного подключения к газопроводу. Общая сумма ущерба от незаконных врезок в газораспределительную систему с начала года составила почти 500 тысяч рублей.

Региональная газовая компания направила материалы в отношении нарушителей в правоохранительные органы. На 1 ноября текущего года 12 человек привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». По каждому нарушителю вынесено судебное решение в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

«Работа, направленная на профилактику и пресечение фактов самовольного подключения к газовым сетям, носит систематический характер, проверки проводятся регулярно. Нарушители, самовольно подключая газоиспользующее оборудование к сети газораспределения, не только нарушают законодательство и наносят экономический ущерб поставщику газа, но и подвергают серьезной опасности свою жизнь и жизнь окружающих», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Сергей Камеко.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки газа всем категориям потребителей Кировской области.

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