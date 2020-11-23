Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

Source: Russia Ministry of Sport

Слушатели программы «Руководитель цифровой трансформации» защитили итоговые проекты, разработанные во время обучения.

Программу реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, созданный при поддержке Минцифры России и Минэкономразвития России.

С начала 2020 года представители высшего руководства федеральных министерств и ведомств − Минспорта России, МЧС России, Минэнерго России, Минприроды России, Рослесхоза, Росстата, Роспатента, Росприроднадзора, Ростехнадзора и других − проходили обучение в Центре.

Программа включает восемь модулей и знакомит слушателей с такими направлениями, как: дата-аналитика и управление на основе данных, разработка стратегии цифровой трансформации, управление персоналом, процессами и продуктами, сквозные цифровые технологии (машинное обучение, big data, искусственный интеллект). На защиту слушатели вынесли собственные цифровые проекты, разработанные для решения задач цифровой трансформации в сфере экологии, спорта, энергетики, регулирования и защиты интеллектуальной собственности.

Реализация платформы «Приз» Минспорта России сформирует более прозрачную систему присвоения спортивных званий и разрядов, регистрации спортивных достижений и планирования официальных спортивных мероприятий. Сервис присвоения спортивных разрядов и званий станет частью единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт» Минспорта России, создаваемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Система обеспечит удобство и прозрачность ключевых для спортивной сферы процессов.

«В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников. Примерно 300 тысяч разрядов и званий присваивается ежегодно на всех уровнях и почти 15 тысяч – на федеральном уровне. Спортивные звания – неотъемлемый элемент спорта высших достижений. Сейчас лишь часть регионов автоматизируют процесс их присвоения, большинство работают в «бумажном» формате: от учёта протоколов соревнований до приказов о присвоении званий. С запуском платформы мы значительно снизим трудозатраты сотрудников спортивных организаций и органов власти. Процесс многократно ускорится: в среднем до одной недели на присвоение звания. Сейчас ожидание может длиться год и более», – рассказал о целях и задачах проекта заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский.

Комментируя результаты защиты проектов, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук подчеркнула, что обучение руководителей высшего звена – это часть общей системы подготовки кадров для госуправления для цифровой трансформации.

«Важно, что в разработке практически всех проектов приняли участие команды федеральных органов исполнительной власти и команды отраслевых потоков. Заместители министров учатся сами и организуют обучение для своих команд, региональных министров по своим направлениям деятельности. Так формируется единое цифровое пространство страны. Все проекты, вынесенные на защиту, проработаны максимально подробно, многие уже были на стадии прототипа или внедрения. Обучение не заканчивается выпуском: уверена, что скоро мы увидим результаты реализации проектов наших выпускников», – заключила Мария Шклярук.

Работа по обучению руководителей цифровой трансформации федеральных органов власти в рамках Центра будет продолжена и в следующем году.

Пресс-служба Минспорта России

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