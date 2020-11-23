И. Святенко: Мероприятия, направленные на государственную поддержку туристской отрасли, крайне важны

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили предложения по развитию туристской отрасли, которые помогут преодолеть последствия пандемии.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в режиме видеоконференции провела заседание «круглого стола» с участием членов Экспертного совета по туризму. Главной темой повестки дня стали меры по восстановлению туристской отрасли в условиях преодоления последствий пандемии на примере регионов Северного Кавказа, Ростовской области, Ставропольского края, а также Республики Бурятии.

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В рамках исполнения поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сенаторы обсудили проекты развития города-курорта Кисловодска и города Таганрога.

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Совет Федерации – палата регионов, которая защищает и продвигает интересы субъектов Российской Федерации. Поэтому на нашем заседании выступают не только сенаторы, эксперты, но и руководители ряда регионов», — отметила Инна Святенко.

Туризм — одна из наиболее пострадавших отраслей российской экономики, и крайне важны мероприятия, направленные на государственную поддержку туристской отрасли

В своем выступлении сенатор назвала туризм одной из наиболее пострадавших отраслей российской экономики и отметила важность мероприятий, направленных на государственную поддержку туристской отрасли.

По словам заместителя председателя профильного Комитета СФ, сенатора от Чеченской Республики Мохмада Ахмадова, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики территория Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обладает большим туристским потенциалом. В этой связи Правительством РФ в 2019 г. была утверждена «Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года».

«Правительством Чеченской Республики и других регионов Северного Кавказа заключены партнерские соглашения с правительством Москвы по присоединению к туристической платформе «RUSSPASS» для увеличения туристского потока и продвижения ключевых культурных, развлекательных услуг и сервисов, представляющих интерес для целевых групп туристов», — сообщил Мохмад Ахмадов.

О мерах по восстановлению и развитию туристской отрасли в условиях преодоления последствий пандемии, а также о разработке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» рассказала начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Проекты о развитии Кисловодска, планируемые к включению в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представил глава города Александр Курбатов. Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий отметил важность реализации плана мероприятий по комплексному развитию города как туристического центра.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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Андрей Яцкин

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Инна Святенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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Андрей Яцкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете СФ по социальной политике)

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Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев и министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова проинформировали участников заседания о мерах, принимаемых субъектами Федерации по восстановлению и развитию туристской отрасли.

«Актуальным в настоящее время остаётся и разработка проекта федерального закона «О туризме в Российской Федерации». И в связи с этим членами Экспертного совета подготовлены и направлены предложения по законопроекту. Хочу поблагодарить всех членов Экспертного совета, которые прислали свои предложения. Все они рассмотрены и будут направлены в Ростуризм и в рабочую группу при Совете законодателей», — отметила Инна Святенко.

В заключение ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, председатель Экспертного совета по туризму Александр Федулин отметил, что для развития туристской отрасли необходимо также совершенствование нормативно-правового регулирования обязательной классификации средств размещения.

В заседании также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, представители профессионального сообщества.

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