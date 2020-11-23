Команда Минэнерго защитила проект госуслуги «Запасы топлива 3.0»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 ноября 2020. – Представители Минэнерго защитили проект госуслуги «Запасы топлива 3.0», разработанный во время обучения по программе «Руководитель цифровой трансформации».

Программу реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС, созданный при поддержке Минцифры и Минэкономики России. Проекты оценила экспертная комиссия, в которую вошли заместители Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко, глава Минцифры Максут Шадаев. Научное сообщество представили ректор РАНХиГС Владимир Мау и академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария Шклярук.

Представлявшие Минэнерго Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Елена Медведева, а также заместитель руководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер разработали проактивную госуслугу «Запасы топлива 3.0», которая позволит без подачи заявления и пакета документов получить цифровую выписку с утверждённым объемом запасов топлива для ТЭС.

«Сегодня в тарифе на тепло и электроэнергию расходы на топливо доходят до 80%. Неэффективные запасы топлива обходятся потребителям примерно в 40 млрд рублей. Риск-ориентированная и проактивная модель расчёта запасов топлива позволит устранить эти издержки и сдерживать рост тарифа на тепло и электроэнергию. Это будет реализовано за счёт сбора данных с различных датчиков, уже имеющихся на ТЭС. Учитывается и риск промышленной безопасности с оценкой угроз для жизнедеятельности людей и окружающей среды. Оптимальное управление запасами топлива будет использовано для снижения выбросов СО2 в окружающую среду», – прокомментировал Евгений Грабчак.

«Минэнерго предложило разработку акта Правительства об экспериментальном правовом режиме по данной государственной услуге, чтобы запустить проект в реальную работу уже в апреле 2021 года», – сообщила Анастасия Бондаренко.

MIL OSI