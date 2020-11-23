На КС «Майкопская» установили памятник в честь юбилея первой компрессорной

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 ноября 2020, 18:30

На территории КС «Майкопская» появился необычный памятник, созданный из корпуса настоящего газомотокомпрессора. Это один из легендарных 18 агрегатов, работавших на станции до ее реконструкции. Уникальность компрессоров составляли неприхотливость в обслуживании и создание высокого давления на выходе, почти полвека они обеспечивали транспортировку газа потребителям республики Адыгея и Краснодарского края. Отработавшая ресурс с наработкой более 200 тысяч часов и обеспечившая поставки миллиардов кубометров газа в дома, на предприятия и объекты инфраструктуры, каждая такая установка — как живое напоминание истории. Именно с этих газомоторных компрессоров и первых компрессорных станций много лет назад начиналось основание и становление предприятия.

Корпус газомотокомпрессора 10 ГКНА сохранили для особенной даты, памятник был открыт в честь 50-летия КС «Майкопская» и 60-летия Майкопского ЛПУМГ.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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