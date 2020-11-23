О. Мельниченко: Более половины регионов сегодня уже имеют завершенные проекты, построенные с применением проектного финансирования

Source: Russia – Council of the Federation

При этом ни один дом, строящийся с помощью проектного финансирования, пока не стал проблемным, отметил сенатор.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Функционирование института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и пути их решения».

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области член Комитета СФ Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова, представители органов государственной власти субъектов РФ, отраслевых объединений, строительных и инвестиционных компаний.

Олег Мельниченко отметил, что сегодня нет необходимости говорить о причинах поиска новых подходов к финансированию строительства многоквартирных домов. «Размещенный в Единой информационной системе жилищного строительства Единый реестр проблемных объектов говорит сам за себя».

Сенатор проинформировал, что при подготовке мероприятия были направлены соответствующие запросы в регионы, а также в адрес заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ряд организаций. «Анализ полученной информации позволяет с уверенностью говорить о состоявшемся переходе на проектное финансирование деятельности застройщиков».

Анализ полученной информации позволяет с уверенностью говорить о состоявшемся переходе на проектное финансирование деятельности застройщиков

По словам главы профильного комитета СФ, из 98 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья, находящихся сегодня в стадии строительства, 44 миллиона 700 тысяч, что составляет примерно 45 процентов от общего числа, возводятся в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. «За год работы нового механизма это достаточно существенный и убедительный показатель. В соответствии со «старыми правилами» достраивается 47 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья. И всего 6 процентов жилья сегодня строится без привлечения денежных средств граждан за счет собственных средств застройщика.

Статистика по субъектам Федерации показывает, что более половины регионов сегодня уже имеют завершенные проекты, построенные с применением проектного финансирования, отметил Олег Мельниченко. «Банками уже «раскрыто» более 20 тысяч счетов эскроу на сумму, превышающую 46 миллиардов рублей. При этом следует особо подчеркнуть, что ни один дом, строящийся с помощью проектного финансирования, пока не стал проблемным».

Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченеко

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Аркадий Чернецкий

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Олег Мельниченеко

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Вместе с тем, сказал сенатор, в регионах фиксируется неравномерное проникновение на строительный рынок проектного финансирования. «У нас имеются регионы – лидеры, это порядка 24 субъектов, у которых доля строительства в рамках проектного финансирования превышает 60 процентов. Среди них — Республика Мордовия, Воронежская, Пензенская, Новгородская, Оренбургская области. Есть регионы, у которых данный показатель ниже 30 процентов, например, Республики Дагестан, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская, Владимирская области. И есть ряд регионов, у которых практика применения механизма проектного финансирования отсутствует вовсе: Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область».

Причины неравномерного распространения в регионах проектного финансирования не всегда связаны с финансовым аспектом, отметил Олег Мельниченко. «Есть ряд регионов, у которых традиционно более развитым является индивидуальное жилищное строительство, на которое, как мы знаем, институт проектного финансирования пока не распространяется, хотя этот вопрос прорабатывается».

В целях стимулирования развития индустриального способа строительства индивидуальных жилых домов сенатор предложил ускорить распространение механизма проектного финансирования банками деятельности застройщиков на данный сегмент строительного рынка.

Глава профильного Комитета СФ остановился на наиболее распространенных проблемах в части функционирования института проектного финансирования в регионах. Первая проблема касается непредоставления банками проектного финансирования на реализацию низкомаржинальных проектов жилищного строительства. «Сейчас в Правительстве РФ подготовлен проект документа, предусматривающего субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым застройщикам, которые реализуют низкомаржинальные проекты жилищного строительства».

Вторая группа проблем, которые отметили регионы, касается отсутствия исчерпывающего перечня документов, подлежащих предоставлению застройщиками в банк в целях получения проектного финансирования, а также длительных сроков рассмотрения банками заявок от застройщиков на получение соответствующего финансирования. «Установление предельного срока рассмотрения банками заявок застройщиков и исчерпывающего перечня документов для получения кредита расценивается Банком России как применение нерыночного механизма регулирования. Однако в процессе реализации механизма проектного финансирования банки являются одними из главных действующих лиц. Таким образом, от них во многом зависит достижение целевого показателя по увеличению объема жилищного строительства к 2030 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год».

Олег Мельниченко напомнил также о поручении Президента РФ Правительству и Банку России о необходимости принять меры, направленные на сокращение сроков предоставления застройщикам проектного финансирования и упрощение порядка его предоставления.

Третья проблема, по словам сенатора, касается отсутствия механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу. «Наличие такого механизма в условиях отсутствия у застройщиков свободных денежных средств позволило бы обеспечить застройщиков дополнительными финансовыми ресурсами, которые они смогли бы оперативно направлять в стройку, а также на покрытие накладных расходов застройщиков».

Решение этого вопроса пока отложено, но в будущем к этой проблематике необходимо вернуться, считает сенатор.

Среди других вопросов, связанных с проектным финансированием, поднимаемых субъектами Федерации, парламентарий назвал избыточную отчетность, широкое вмешательство банков в хозяйственную деятельность застройщиков, завышение обеспечительных мер, предъявляемых к застройщикам для принятия решения о кредитовании, и другие.

Никита Стасишин в своем докладе обратил внимание на необходимость подведения магистральной инфраструктуры к новым строительным площадкам как один из ключевых вопросов, сдерживающих строительство объектов с привлечением проектного финансирования. Решение этого вопроса, по словам замминистра, требует привлечения всех мер поддержки, включая возможности национальных проектов, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Никита Стасишин также высказался за продолжение совместной с Банком России и Акционерным обществом ДОМ.РФ работы по донастройке нормативной правовой базы, касающейся критериев и сроков рассмотрения банками заявок на предоставление кредитов под объекты проектного финансирования.

По словам Ольги Поляковой, у российских банков есть достаточные доступные ресурсы для кредитования строительства необходимых объемов жилья с учетом фактора маржинальности проектов и деловой репутации застройщиков.

Аркадий Чернецкий подчеркнул, что на сегодняшний день региональные застройщики испытывают существенные проблемы с проектным финансированием, получением кредитов от банков.

Сергей Лукин затронул вопросы строительства инженерных сетей и необходимости снижения себестоимости и рыночной стоимости жилья.

В ходе парламентских слушаний участники акцентировали внимание на имеющихся в сфере проектного финансирования проблемах, возможных вариантах их решения, рассказали об успешном региональном опыте.

По итогам мероприятия, отметил Олег Мельниченко, с учетом всех предложений будет доработан проект итогового документа парламентских слушаний, содержащий рекомендации Правительству РФ, Банку России, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Акционерному обществу ДОМ.РФ.

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