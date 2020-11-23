Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, скрывавшегося от правосудия в Грузии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле 2013 года обвиняемый, проживавший на тот момент в г. Петрозаводске Республики Карелия, вместе со своим знакомым совершил убийство матери сожительницы. Тело потерпевшей злоумышленники спрятали в лесу, после этого обвиняемый покинул страну.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено, он скрывался на территории Грузии.

По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации он в апреле 2020 года был экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Сообщник мужчины в 2013 году был осужден за совершение указанного преступления, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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