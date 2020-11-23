Прокуратура Республики Марий Эл утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении новорожденного ребенка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Республики Марий Эл утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы г. Йошкар-Олы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По версии следствия, 23 марта 2020 года обвиняемая похитила новорожденную девочку из отделения новорожденных при акушерском обсервационном отделении Перинатального центра города Йошкар-Олы.

Мама похищенной девочки в этот момент находилась на медицинском осмотре у врача. Супругу и его родственникам похитительница сообщила ложные сведения о своей беременности и рождении дочери. После похищения ребенка женщина сделала семейную фотографию у Перинатального центра, а затем с супругом и его родителями уехала домой.

Преступление раскрыто в тот же день. Женщина задержана сотрудниками полиции, ребенок после обследования возвращен родителям.

Вред здоровью новорожденной девочки не причинен.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд.

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