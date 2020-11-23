Сенаторы приняли участие в расширенном заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Рассматривались доклады, связанные с внесением изменений в Правила процедуры (Регламента) ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области приняли участие в расширенном заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Мероприятие пошло в формате видеоконференции.

В ходе заседания рассматривались доклады, связанные с внесением изменений в Правила процедуры (Регламента) ПАСЕ, в частности, по внедрению альтернативных форм организации работы Ассамблеи в условиях чрезвычайных ситуаций.

По этому вопросу российскую позицию изложил Сергей Кисляк. Сенатор предостерег коллег от использования выработанных Ассамблеей в условиях нынешней пандемической ситуации исключительных правил работы при любых чрезвычайных обстоятельствах. Он обратил особое внимание, что определение исключительных обстоятельств в докладе слишком широко истолковано и включают в себя не только пандемии и эпидемии, но и природные катастрофы, политические беспорядки, вооруженные конфликты, акты терроризма и многие другие события. «Особенность же нынешней чрезвычайной ситуации в том, что все государства находятся практически в одинаковых условиях – и с точки зрения переживаемых угроз, и с точки зрения возможностей передвижения», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, Сергей Кисляк высказал сомнения по поводу способности «гибридной» формы работы, предусмотренной в резолюции ПАСЕ наряду с дистанционным методом, обеспечить равные права для всех национальных делегаций в Ассамблее. Законодатель выразил серьезную озабоченность относительно того, как будет обеспечиваться голосование при таких альтернативных формах работы, а также относительно предложения понизить кворум для принятия дистанционных решений, что, по его мнению, приведет к понижению их легитимности и качества.

При обсуждении доклада об угрозах академической свободы в Европе Андрей Епишин отметил, что определение понятия «академическая свобода» было принято только в ноябре этого года на конференции Министров стран-участниц Европейского пространства высшего образования. «В этой связи данное определение еще не имеет правоприменительной практики, а в докладе уже приводятся сравнительные оценки положения дел в этой сфере в Европе. Кроме того, существующий на данный момент расчет индекса академической свободы, на котором построен доклад, не доказал свою авторитетность и не может претендовать на использование в качестве одного из международных механизмов мониторинга академической свободы», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий также обратил внимание, что в оценках докладчика прослеживаются двойные стандарты и непоследовательность. «В тексте документа отсутствуют примеры вопиющих нарушений образовательных и языковых прав русского и русскоязычного населения Украины и Прибалтики. При этом используются неприемлемые политизированные формулировки и конфронтационный язык при описании ситуации на Украине и Южном Кавказе», — заявил Андрей Епишин.

В ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ состоялся обмен мнениями с Государственным министром по делам Европы Министерства иностранных дел Германии, специальным представителем Федерального Правительства в рамках председательства Германии в Комитете министров Совета Европы Михаэлем Ротом.

На заседании также выступил Председатель Европейского суда по правам человека Роберт Спано. В своем обращении он дал высокую оценку докладу о принципах и гарантиях адвокатской деятельности, подготовленному в рамках ПАСЕ российским сенатором Александром Башкиным, и подчеркнул значимость этой работы.

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