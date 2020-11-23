Сотрудники производственных подразделений «Газпром газораспределение Белгород» провели тренировочные занятия

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
23 ноября 2020, 17:50
На учебно-тренировочном полигоне АО «Газпром газораспределение Белгород» проведены тренировочные занятия по применению средств индивидуальной защиты, спасению и эвакуации из газового колодца.
В совместных тренировочных занятиях участвовали сотрудники аварийно-диспетчерской службы и эксплуатационных служб филиалов.
Отрабатывались навыки применения при выполнении работ в газовых колодцах спасательных привязей, страховочных веревок, шланговых противогазов, триподов с лебедкой.
«Неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, доведение до автоматизма навыков работы в газовом колодце должны исключить происшествие», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Камолин.
Справка
АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, котельных, обслуживание внутридомового газового оборудования.
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